Нигматуллин: «2-3 игрока высокого уровня крайне необходимы ЦСКА для более стабильного выступления»

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне.

Меня неприятно удивил ЦСКА в матче с «Ахматом», потому что команда выглядела на протяжении 90 минут плохо. Получился равный матч, не было видно целостной команды. Есть интересные и талантливые игроки, но не хватает стабильности. Мне кажется, что 2-3 игрока высокого уровня крайне необходимы для более стабильного выступления. Сейчас ЦСКА играет очень неровно", — сказал Нигматуллин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.