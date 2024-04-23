Нигматуллин: «Ошибка Песьякова стала ключевым эпизодом матча со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о втором пропущенном голе «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Конечно, эта ошибка Песьякова стала ключевым эпизодом матча. Надо отметить, что он считается лучшим игроком в России по игре ногами. Это говорил Карпин еще когда Песьяков играл в «Спартаке». Современные требования футбола таковы, что вратарь должен быть полноценным 11-м полевым игроком. Мне кажется, что с моими способностями игры ногами я бы не прошел в основной состав, потому что сейчас не важно, как ты ловишь мяч, главное — игра ногами», — сказал Нигматуллин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.