«Нет в этом преступления». Шипулин вступился за фанатов «Спартака», которых задержала полиция

Известный российский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин опубликовал в своем Instagram пост, в котором поддержал болельщиков «Спартака».

32-летний россиянин считает, что фанаты красно-белых не совершали преступления во время проводов московской команды перед матчем 23-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:2). Тогда болельщики «Спартака» растянули баннер на всю ширину дороги перед клубным автобусом и использовали файеры.

«Сегодня прочитал в новостях, что сотрудники полиции Москвы и Подмосковья продолжают проводить обыски у фанатов «Спартака», задерживают их. Повод все тот же — шумные проводы команды в Тулу, когда фанаты принесли баннер и файеры к стадиону «Открытие», чтобы поддержать любимую команду перед важным матчем.

Можете со мной не согласиться, конечно, но я не понимаю, к чему эти репрессии на пустом месте. Фанаты «Спартака» выкрикивали свои традиционные лозунги, не матерились, зажгли файеры в безлюдном месте, буквально на пару минут перекрыли дорогу, которую, как я понимаю, используют только сотрудники и игроки клуба. И где здесь основания для обысков в 6 утра и возбуждения уголовного дела (да еще и по статье, где до 7 (!!!) лет лишения свободы)?

Уверен, что акция красно-белых не может быть квалифицирована как хулиганство. Ведь хулиганство — это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Разве фанаты «Спартака» совершили это? Действия болельщиков, я в этом ничуть не сомневаюсь, были направлены исключительно на поддержку команды. Нет в этом преступления, вот так считаю.

Да, и вообще, я как бывший спортсмен прекрасно понимаю, как важна и дорога такая крутая поддержка фанатов. Это же дает силы, заряжает спортсменов. Ни один вид спорта невозможен без фанатской поддержки, это единое целое. А футбольные болельщики — это же вообще отдельная тема. Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не срывал голос, скандируя речевки любимой команды, кто шумной толпой не отмечал победу? Уверен, было с каждым и не раз.

Думаю, что в ближайшее время обращусь с запросом в соответствующие органы, чтобы дали оценку тому, насколько соразмерны действия правоохранителей с действиями болельщиков, законно ли возбуждении дела, проведение обысков и тд.", — написал в Instagram Шипулин.