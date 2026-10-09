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Некрасов назвал неприемлемой ситуацию с выбором ворот в Суперкубке России против «Зенита»

Некрасов назвал неприемлемой ситуацию с выбором ворот в Суперкубке России против «Зенита»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

— Я думал, что концовка матча за Суперкубок с «Зенитом» была для вас еще болезненнее, чем недавняя игра с «Динамо».

— С «Зенитом» была прекрасная игра. 90 с лишним минут команда действовала на высочайшем уровне, и ей не хватило буквально тридцати секунд. Да, это было очень обидно, и Суперкубок — важный трофей, но большой горечи именно от футбольной составляющей не осталось. Был план на игру, и он работал. Только история с отсутствием прозрачного решения о том, в какие ворота бить послематчевые пенальти, была, на наш взгляд, совершенно неприемлемой. А вот игра с «Динамо» вызвала совсем другое ощущение. Даже если бы Ваня Сорокин не оказался в небольшом офсайде, и счет стал 2:2, то все равно игра оставила бы вопросы.

— А была какая-то несправедливость, которая вывела Карседо из себя?

— По горячим следам — те или иные судейские решения. Например, то же отсутствие жеребьевки после основного времени Суперкубка России. Объяснить это было невозможно. Моя же задача — не накалять ситуацию, а напротив, способствовать максимально спокойной обстановке, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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18 июля 2026 года «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел москвичей вперед, а в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти. В серии 11-метровых ударов петербуржцы выиграли 4:2.

19 июля РФС опубликовал официальное разъяснение по выбору ворот для серии. Согласно позиции союза, после массового бросания бутылок с трибуны болельщиков «Спартака» организаторы сочли проведение серии у этих ворот небезопасным. Судейская бригада получила соответствующую рекомендацию центра управления стадионом. РФС заявил, что отказ от жеребьевки соответствовал правилам футбола, допускающим выбор ворот по соображениям безопасности.

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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