Некрасов назвал неприемлемой ситуацию с выбором ворот в Суперкубке России против «Зенита»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.
— Я думал, что концовка матча за Суперкубок с «Зенитом» была для вас еще болезненнее, чем недавняя игра с «Динамо».
— С «Зенитом» была прекрасная игра. 90 с лишним минут команда действовала на высочайшем уровне, и ей не хватило буквально тридцати секунд. Да, это было очень обидно, и Суперкубок — важный трофей, но большой горечи именно от футбольной составляющей не осталось. Был план на игру, и он работал. Только история с отсутствием прозрачного решения о том, в какие ворота бить послематчевые пенальти, была, на наш взгляд, совершенно неприемлемой. А вот игра с «Динамо» вызвала совсем другое ощущение. Даже если бы Ваня Сорокин не оказался в небольшом офсайде, и счет стал 2:2, то все равно игра оставила бы вопросы.
— А была какая-то несправедливость, которая вывела Карседо из себя?
— По горячим следам — те или иные судейские решения. Например, то же отсутствие жеребьевки после основного времени Суперкубка России. Объяснить это было невозможно. Моя же задача — не накалять ситуацию, а напротив, способствовать максимально спокойной обстановке, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
18 июля 2026 года «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел москвичей вперед, а в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти. В серии 11-метровых ударов петербуржцы выиграли 4:2.
19 июля РФС опубликовал официальное разъяснение по выбору ворот для серии. Согласно позиции союза, после массового бросания бутылок с трибуны болельщиков «Спартака» организаторы сочли проведение серии у этих ворот небезопасным. Судейская бригада получила соответствующую рекомендацию центра управления стадионом. РФС заявил, что отказ от жеребьевки соответствовал правилам футбола, допускающим выбор ворот по соображениям безопасности.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1