Некрасов назвал неприемлемой ситуацию с выбором ворот в Суперкубке России против «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

— Я думал, что концовка матча за Суперкубок с «Зенитом» была для вас еще болезненнее, чем недавняя игра с «Динамо».

— С «Зенитом» была прекрасная игра. 90 с лишним минут команда действовала на высочайшем уровне, и ей не хватило буквально тридцати секунд. Да, это было очень обидно, и Суперкубок — важный трофей, но большой горечи именно от футбольной составляющей не осталось. Был план на игру, и он работал. Только история с отсутствием прозрачного решения о том, в какие ворота бить послематчевые пенальти, была, на наш взгляд, совершенно неприемлемой. А вот игра с «Динамо» вызвала совсем другое ощущение. Даже если бы Ваня Сорокин не оказался в небольшом офсайде, и счет стал 2:2, то все равно игра оставила бы вопросы.

— А была какая-то несправедливость, которая вывела Карседо из себя?

— По горячим следам — те или иные судейские решения. Например, то же отсутствие жеребьевки после основного времени Суперкубка России. Объяснить это было невозможно. Моя же задача — не накалять ситуацию, а напротив, способствовать максимально спокойной обстановке, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

18 июля 2026 года «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте Кристофер Мартинс вывел москвичей вперед, а в компенсированное время Александр Соболев реализовал пенальти. В серии 11-метровых ударов петербуржцы выиграли 4:2.

19 июля РФС опубликовал официальное разъяснение по выбору ворот для серии. Согласно позиции союза, после массового бросания бутылок с трибуны болельщиков «Спартака» организаторы сочли проведение серии у этих ворот небезопасным. Судейская бригада получила соответствующую рекомендацию центра управления стадионом. РФС заявил, что отказ от жеребьевки соответствовал правилам футбола, допускающим выбор ворот по соображениям безопасности.