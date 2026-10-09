Некрасов: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом идет от ДНК «Газпрома»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о соперничестве московского и петербургского клубов за звание самого популярного в России.
— У вас есть понимание, почему «Зениту» так важно считать и называть себя самой популярной командой России?
— Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России. Хотя наши проекты с болельщиками — «Красно-белая страна», «Красно-белые регионы» — показывают совершенно иное. Мы не в курсе насчет подобных успешных проектов у других клубов, в том числе у наших уважаемых соперников из Северной столицы.
— После «ЛУКОЙЛа» вы много лет работали в системе «Газпрома». Можно ли сказать, что вы изнутри знаете нюансы взаимоотношений корпорации и «Зенита»? И были ли саркастические напутствия знакомых оттуда, когда они узнали о вашем приходе в «Спартак»?
— «Газпромбанк» — очень серьезный финансовый институт, который, понятно, тоже ассоциируется с «Газпромом», но из его дочерних обществ наименее тесно с ним взаимосвязан. Поэтому я не был погружен в финансовые отношения с «Зенитом» или СКА, которые существовали внутри группы «Газпром». Хотя с рядом руководителей хорошо знаком — с Александром Медведевым, скажем, те же 25 лет. Как курируются спортивные проекты на человеческом уровне — представлял. Как текут финансовые потоки — нет.
Как вы понимаете, саркастических шуток мне хватало не только из сине-бело-голубой империи, но и из других источников. Отношусь к ним спокойно и с улыбкой, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
В августе 2025 года «Спорт-Экспресс» подвел итоги масштабного голосования о популярности «Спартака» и «Зенита». В опросе приняли участие более 310 тысяч человек. Красно-белые получили 54 процента голосов, петербуржцы — 46. В Москве и Московской области соотношение составило 73 на 27 в пользу «Спартака», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18 на 82. Голосование было открытым, поэтому его результаты не стоит считать репрезентативным социологическим исследованием.
По информации издания СБК, клубные проекты «Красно-белая страна» и «Красно-белые регионы» за период с августа 2025 года собрали более 3 тысяч участников очных мероприятий и свыше 600 тысяч просмотров видеоматериалов в социальных сетях.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1