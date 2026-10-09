Некрасов: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом идет от ДНК «Газпрома»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о соперничестве московского и петербургского клубов за звание самого популярного в России.

— У вас есть понимание, почему «Зениту» так важно считать и называть себя самой популярной командой России?

— Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России. Хотя наши проекты с болельщиками — «Красно-белая страна», «Красно-белые регионы» — показывают совершенно иное. Мы не в курсе насчет подобных успешных проектов у других клубов, в том числе у наших уважаемых соперников из Северной столицы.

— После «ЛУКОЙЛа» вы много лет работали в системе «Газпрома». Можно ли сказать, что вы изнутри знаете нюансы взаимоотношений корпорации и «Зенита»? И были ли саркастические напутствия знакомых оттуда, когда они узнали о вашем приходе в «Спартак»?

— «Газпромбанк» — очень серьезный финансовый институт, который, понятно, тоже ассоциируется с «Газпромом», но из его дочерних обществ наименее тесно с ним взаимосвязан. Поэтому я не был погружен в финансовые отношения с «Зенитом» или СКА, которые существовали внутри группы «Газпром». Хотя с рядом руководителей хорошо знаком — с Александром Медведевым, скажем, те же 25 лет. Как курируются спортивные проекты на человеческом уровне — представлял. Как текут финансовые потоки — нет.

Как вы понимаете, саркастических шуток мне хватало не только из сине-бело-голубой империи, но и из других источников. Отношусь к ним спокойно и с улыбкой, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

В августе 2025 года «Спорт-Экспресс» подвел итоги масштабного голосования о популярности «Спартака» и «Зенита». В опросе приняли участие более 310 тысяч человек. Красно-белые получили 54 процента голосов, петербуржцы — 46. В Москве и Московской области соотношение составило 73 на 27 в пользу «Спартака», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18 на 82. Голосование было открытым, поэтому его результаты не стоит считать репрезентативным социологическим исследованием.

По информации издания СБК, клубные проекты «Красно-белая страна» и «Красно-белые регионы» за период с августа 2025 года собрали более 3 тысяч участников очных мероприятий и свыше 600 тысяч просмотров видеоматериалов в социальных сетях.