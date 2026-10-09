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Некрасов: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом идет от ДНК «Газпрома»

Некрасов: «Самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом идет от ДНК «Газпрома»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в интервью «СЭ» высказался о соперничестве московского и петербургского клубов за звание самого популярного в России.

— У вас есть понимание, почему «Зениту» так важно считать и называть себя самой популярной командой России?

— Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России. Хотя наши проекты с болельщиками — «Красно-белая страна», «Красно-белые регионы» — показывают совершенно иное. Мы не в курсе насчет подобных успешных проектов у других клубов, в том числе у наших уважаемых соперников из Северной столицы.

— После «ЛУКОЙЛа» вы много лет работали в системе «Газпрома». Можно ли сказать, что вы изнутри знаете нюансы взаимоотношений корпорации и «Зенита»? И были ли саркастические напутствия знакомых оттуда, когда они узнали о вашем приходе в «Спартак»?

— «Газпромбанк» — очень серьезный финансовый институт, который, понятно, тоже ассоциируется с «Газпромом», но из его дочерних обществ наименее тесно с ним взаимосвязан. Поэтому я не был погружен в финансовые отношения с «Зенитом» или СКА, которые существовали внутри группы «Газпром». Хотя с рядом руководителей хорошо знаком — с Александром Медведевым, скажем, те же 25 лет. Как курируются спортивные проекты на человеческом уровне — представлял. Как текут финансовые потоки — нет.

Как вы понимаете, саркастических шуток мне хватало не только из сине-бело-голубой империи, но и из других источников. Отношусь к ним спокойно и с улыбкой, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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В августе 2025 года «Спорт-Экспресс» подвел итоги масштабного голосования о популярности «Спартака» и «Зенита». В опросе приняли участие более 310 тысяч человек. Красно-белые получили 54 процента голосов, петербуржцы — 46. В Москве и Московской области соотношение составило 73 на 27 в пользу «Спартака», в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18 на 82. Голосование было открытым, поэтому его результаты не стоит считать репрезентативным социологическим исследованием.

По информации издания СБК, клубные проекты «Красно-белая страна» и «Красно-белые регионы» за период с августа 2025 года собрали более 3 тысяч участников очных мероприятий и свыше 600 тысяч просмотров видеоматериалов в социальных сетях.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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