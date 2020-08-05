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«Не злите джентльменов!» «Ростов» ответил на издевательский твит «Тамбова»

21:25

«Ростов» в Twitter ответил на подкол «Тамбова» в преддверии матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. «Тамбов», анонсируя игру, напомнил о двух поражениях «Ростова» в прошлом сезоне, «нарядив» персонажа видеоигр Супермарио в свои красно-синие цвета.

В ответ на это «Ростов» опубликовал фрагмент презентации формы, в котором главный тренер Валерий Карпин предстал в образе тренера из фильма Гая Ричи «Джентльмены» и написал: «Не злите джентльменов!».

Матч «Тамбов» — «Ростов» состоится в Саранске 8 августа, начало — в 18.30.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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