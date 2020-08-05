«Не злите джентльменов!» «Ростов» ответил на издевательский твит «Тамбова»

«Ростов» в Twitter ответил на подкол «Тамбова» в преддверии матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. «Тамбов», анонсируя игру, напомнил о двух поражениях «Ростова» в прошлом сезоне, «нарядив» персонажа видеоигр Супермарио в свои красно-синие цвета.

В ответ на это «Ростов» опубликовал фрагмент презентации формы, в котором главный тренер Валерий Карпин предстал в образе тренера из фильма Гая Ричи «Джентльмены» и написал: «Не злите джентльменов!».

Не злите джентльменов ? pic.twitter.com/O8X8ePZwpb — Football Club Rostov (@rostovfc) August 5, 2020

Матч «Тамбов» — «Ростов» состоится в Саранске 8 августа, начало — в 18.30.