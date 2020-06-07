«Не жалею, что отказал «Зениту». Защитник «Краснодара» — о несостоявшемся переезде в Петербург
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в интервью «СЭ» объяснил, почему в 2019 году не перешел из «Рубина» в «Зенит».
— Прошлым летом, помимо «Краснодара», варианты были?
— Нет.
— А «Зенит»?
— Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.
— Почему?
— Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».
— Что насторожило?
— Например, фраза Малафеева, с которым общался по телефону: «Если что — тренироваться будешь с основой, а играть за «Зенит-2». Да и с Семаком, главным тренером, разговора не было. Понял, не особо на меня и рассчитывают.
— А деньги?
— Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш — и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.
— Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?
— Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов. (Александр Кружков)