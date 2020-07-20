«Не верится, что «Химки» продали свое место в РПЛ. Все решится в среду»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что на сегодняшний день нет окончательного решения, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне — в РПЛ или ФНЛ. Первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне.

— Думаю, все станет ясно в среду вечером, — сказал Терюшков.

— К чему склоняетесь?

— Пока все так же. На 100 процентов мы в ФНЛ. И размышляем о премьер-лиге.

— Но уже пошла информация, что «Химки» — в ФНЛ

— Да каждый день какие-то новости появляются. Вчера даже написали, что «Химкам» предложили миллион за не выход в РПЛ... Много чего пишут. Уже не знаю, где правда...

— Как отнеслись к заявлению Сергея Юрана, что место «Химок» в РПЛ якобы уже продано? Провели ли внутреннее расследование?

— Слушайте. Я думаю, что тренер должен тренировать, а не делать такие заявления. У Юрана хорошо получается тренировать. Если есть факты, то нужно обращаться в правоохранительные органы. Хотя я не склонен в это верить. Таких фантазий не бывает. В 21 веке все сразу выходит на поверхность...

— Сколько сейчас денег «Химкам» не хватает для РПЛ?

— Да по большому счету дело не в деньгах. Понятно, что мы не можем конкурировать в РПЛ за первые места. Но нам не хочется выйти и быть там аутсайдером. Поэтому нам надо все взвесить и найти баланс между финансированием и качеством состава, скамейки. Речь в первую очередь идет именно об этом. Зайти то можно. Но некоторые клубы на следующий сезон выскакивают. Мы все-таки думаем о долгосрочном проекте. Не так — чтобы загорелись и сразу потухли... Не хочется опозориться.

— Сергей Юран уверен, что и с бюджетом в 350 миллионов «Химки» способны играть в РПЛ. Разве команда не доказала свою состоятельность в матче с «Уралом»?

— Можно и за 50 миллионов выйти...

— Так какой бюджет нужен «Химкам», на ваш взгляд.

— Да можно и с бюджетом в 350 миллионов играть достойно. Все зависит от подбора исполнителей. Заработать еще 150 на букмекерах, спонсорах, телеправах и так далее. Полдучится 500 миллионов. Сейчас мы обыгрываем «Оренбург», «Рубин», «Урал». Это не сенсация, а грамотный подбор игроков и тренерская мысль.

— Получается, состав боеспособный? Что же еще нужно? Что за оставшиеся два дня может поменяться в плане финального решения?

— Мы просто поймем наши силы и возможности. Мы же тоже советуемся с различными футбольными экспертами. Все нужно взвесить, посчитать контракты, понять, кого мы можем приобрести. Многофакторный анализ. Деньги выделить то несложно. Мы все-таки Московская область. Но хочется еще и не потеряться в РПЛ.

— У многих складывается впечатление, что Минспорта Московской области почему-то не хочет видеть «Химки» в премьер-лиге...

— Нет. Не все зависит от нашего желания, нужно еще и реально понимать свои возможности. Это сложная штука. Поэтому мы и проводим консультации. Хотим принять взвешенное решение, чтобы нас потом те же болельщики не обвинили...

-Значит, точка будет поставлена в среду?

— Надеюсь, что да. У нас пока еще есть время. (Виталий Айрапетов)