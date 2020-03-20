«Не совсем правильно и достаточно абсурдно». Аджоев оценил предложение Федуна завершить чемпионат

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на слова президента «Спартака» Леонида Федуна. Из-за пандемии коронавируса он предложил завершить сезон и признать «Зенит» чемпионом.

— Дело не в том, устроило или не устроило, — цитирует Аджоева News.ru. — Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но, в принципе, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат. Потому что в таком решении будет гораздо больше логики. Если заканчивать чемпионат после 22 туров, получается, что одни команды сыграли друг с другом по два раза, а другие только по одному. Это не совсем правильно и достаточно абсурдно. И такой вариант всерьез даже не рассматривался. Понятно, что мы имеем дело с форс-мажором и всякое может быть, но все-таки нужно доиграть сезон. Что касается мест в таблице, то пока рано говорить об этом. Чемпионат не закончен, а вынужденно приостановлен.