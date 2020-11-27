Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку России
11:39
Детская футбольная лига объявила номинантов традиционной премии «Первая пятерка». Приз вручается лучшему молодому игроку чемпионата России (до 21 года).
В список вошли: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба — «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).
В голосовании по определению лучшего игрока примут участие 100 человек: руководители РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеры сборных России, эксперты и представители СМИ. Они должны будут определить из общего списка номинантов пять лучших, расставив их по местам.
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