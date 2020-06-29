«Наш лучший бомбардир». «Ростов» поздравил Шомуродова с 25-летием

29 июня форвард «Ростова» Элдор Шомуродов отмечает день рождения. Ему исполнилось 25 лет.

— С днем рождения, наш лучший бомбардир, — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter. - Поздравляем с юбилеем, желаем ярких матчей за желто-синих, красивейших голов и личного счастья!

С днем рождения, наш лучший бомбардир ?

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29 июня день рождения празднует нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов. Имениннику исполняется 25 лет.

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Поздравляем с юбилеем, желаем ярких матчей за желто-синих, красивейших голов и личного счастья!

?#Шомуродов #МыРостов pic.twitter.com/C4ITk8uNUs — Football Club Rostov (@rostovfc) June 29, 2020

Узбекский форвард выступает за ростовский клуб с лета 2017 года. За это время он провел 67 матчей в чемпионате России, в которых забил 16 голов. В текущем сезоне с 11 мячами форвард делит вторую строчку в списке бомардиров вместе с Евгением Луценко и Александром Соболевым.

Также Шомуродов выступал за «Машъал» и «Бунедкор», за сборную Узбекистана он забил 20 голов в 43 матчах.