«Наш лучший бомбардир». «Ростов» поздравил Шомуродова с 25-летием
29 июня форвард «Ростова» Элдор Шомуродов отмечает день рождения. Ему исполнилось 25 лет.
— С днем рождения, наш лучший бомбардир, — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter. - Поздравляем с юбилеем, желаем ярких матчей за желто-синих, красивейших голов и личного счастья!
С днем рождения, наш лучший бомбардир ?— Football Club Rostov (@rostovfc) June 29, 2020
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29 июня день рождения празднует нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов. Имениннику исполняется 25 лет.
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Поздравляем с юбилеем, желаем ярких матчей за желто-синих, красивейших голов и личного счастья!
?#Шомуродов #МыРостов pic.twitter.com/C4ITk8uNUs
Узбекский форвард выступает за ростовский клуб с лета 2017 года. За это время он провел 67 матчей в чемпионате России, в которых забил 16 голов. В текущем сезоне с 11 мячами форвард делит вторую строчку в списке бомардиров вместе с Евгением Луценко и Александром Соболевым.
Также Шомуродов выступал за «Машъал» и «Бунедкор», за сборную Узбекистана он забил 20 голов в 43 матчах.