Нападающий «Уфы» Андрей Козлов оценил игру команды в матче 17-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1).

— Потеряли два очка, дома должны были выигрывать, — цитирует Rusfootball Козлова. — Их вратарь чуть выручил, наш кипер, Де Хеа, тоже чуть подвыручил. Немного времени не хватило, минут 5-10. У них перелёт, силы кончились. Бывает, придётся на выезде брать 6 очков, что делать.



— Вы третий раз играете с командой, у которой сменился тренер. Это влияет?



— Если меняется тренер, у ребят будет более боевой настрой доказать тренеру. Готовимся с удвоенной энергией к таким матчам.



— Уже думаете об отпуске?



— Да мы там в Сочи и так как в отпуске. Не пускаем эти мысли в голову. Будет очень тяжело, если думать об отпуске.

Уфа — Сочи

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