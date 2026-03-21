Угальде дисквалифицирован на четыре матча сборной Коста-Рики и пропустит мартовский сбор

Главный тренер сборной Коста-Рики Фернандо Батиста сообщил, что нападающий Манфред Угальде дисквалифицирован на четыре матча национальной команды, из-за чего он не получил вызов на мартовский сбор.

Коста-Рика в марте проведет товарищеские матчи с Иорданией и Ираном.

«У него есть дисквалификация. В последнем матче квалификационного турнира чемпионата мира (против Гондураса) он был удален и пропустит четыре игры. Мне очень хотелось бы видеть его в составе и познакомиться с ним поближе, но хорошо, что он сможет отбыть наказание в товарищеских матчах, чтобы со второго полугодия, когда начнется Лига наций, мы уже могли на него рассчитывать», — приводит Futbol Centroamerica слова Батисты.

На клубном уровне Угальде с 2024 года выступает за «Спартак». В сезоне-2025/26 23-летний футболист сыграл в 26 матчах за красно-белых во всех турнирах, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.

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