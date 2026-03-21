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21 марта, 11:00

«Ахмат» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 21 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ахмат» и «Ростов» сыграют в 22-м туре РПЛ в субботу, 21 марта. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 13.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Ростов» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
21 марта, 13:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Ростов

Игру «Ахмат» — «Ростов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.40 мск, за 5 минут до игры.

После 21 тура чемпионата России «Ахмат» занимал 9-е место с 27 очками, предыдущим соперником грозненцев был «Акрон» (1:1). У «Ростова» — 22 очка и 11-я строчка, в предыдущем туре ростовчане уступили «Динамо» (0:1).

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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