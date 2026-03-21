«Ахмат» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ахмат» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 21 марта
«Ахмат» и «Ростов» сыграют в 22-м туре РПЛ в субботу, 21 марта. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 13.45 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Ростов» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.
Игру «Ахмат» — «Ростов» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.40 мск, за 5 минут до игры.
После 21 тура чемпионата России «Ахмат» занимал 9-е место с 27 очками, предыдущим соперником грозненцев был «Акрон» (1:1). У «Ростова» — 22 очка и 11-я строчка, в предыдущем туре ростовчане уступили «Динамо» (0:1).
Положение команд
Футбол
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2
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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