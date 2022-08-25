Нападающий молодежной команды ЦСКА Заботкин продолжит карьеру в «Металлурге»

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Нападающий молодежной команды ЦСКА Михаил Заботкин стал игроком липецкого «Металлурга», сообщает пресс-служба московской команды. Футболист подписал полноценный контракт, который предусматривает опцию обратного выкупа трансфера.

После 7 туров второго дивизиона «Металлург» занимает 5-е место в группе 3.1.

Последней командой, в которой выступал 19-летний форвард, был испанский «Альбасете».