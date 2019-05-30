Нападающий "Краснодара" Игнатьев отказался говорить о возможном уходе из клуба

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба.

О таком сценарии в четверг сообщил Телеграм-канал Sport_inside. По его данным, "руководство "быков" не станет чинить препятствий и удерживать молодого таланта. Цена вопроса – от 7 миллионов евро. Сам Игнатьев при этом рассчитывает на долгосрочный контракт с зарплатой от 2 миллиона евро в год плюс такой же подписной бонус".

– На эту тему говорить не стану, – сказал Игнатьев.

Форвард – воспитанник "быков", в сезоне-2018/19 провел за основную команду 29 матчей и забил 9 голов. Весной Иван был временно переведен в "Краснодар-2", по мнению самого футболиста – за нежелание продлевать соглашение с клубом. (Иван Торопцев)