У Бальде есть предложения от «Зенита» и «Спартака»

Нападающий Кейта Бальде имеет предложения от «Зенита» и «Спартака», сообщает FilGoal.

По информации источника, 27-летний сенегалец примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни.

Отмечается, что нападающий сделает выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Бальде забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».