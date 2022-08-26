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Сегодня, 08:18

У Бальде есть предложения от «Зенита» и «Спартака»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кейта Бальде.
Фото Global Look Press

Нападающий Кейта Бальде имеет предложения от «Зенита» и «Спартака», сообщает FilGoal.

По информации источника, 27-летний сенегалец примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни.

Отмечается, что нападающий сделает выбор в пользу московского клуба, который предложил ему контракт до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Бальде забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

Источник: https://www.filgoal.com/articles/441036/&#1582;&#1576;&#1585;-&#1601;&#1610;-&#1575;&#1604;&#1580;&#1608;&#1604;-&#1593;&#1585;&#1590;&#1575;&#1606;-&#1585;&#1608;&#1587;&#1610;&#1575;&#1606;-&#1604;&#1600;-&#1603;&#1610;&#1578;&#1575;-&#1576;&#1575; 
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
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26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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 6
Николай Комличенко

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Ростов

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Федор Смолов

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 4
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Сочи

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И К Ж
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Локомотив

 5 1 1
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