Подпалый считает, что Алипу пойдет на пользу конкуренция в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Сергей Подпалый, ныне занимающий пост спортивного директора «Рязани» оценил перспективы защитника Нуралы Алипа в «Зените» на фоне возвращения другого защитника Вани Дркушича в стан сине-бело-голубых.

«Вытеснит ли Дркушич Алипа из основного состава? Алип выглядит хорошо. Надеюсь, конкуренция пойдет ему только на пользу», — цитирует Подпалого Legalbet.kz.

25-летний Алип выступает за «Зенит» с января 2023 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне казахстанский защитник отметился 1 голом и 1 передачей в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В январе к сине-бело-голубым после шестимесячной аренды в «Црвене Звезде» вернулся словенский защитник Ваня Дркушич.