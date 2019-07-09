Нападающий "Ахмата" Умаев перешел в "Химки" на правах аренды

Нападающий Идрис Умаев на правах аренды перешел в "Химки", информирует пресс-служба грозненского клуба. Детали сделки 20-летнего футболиста не сообщаются.

Воспитанник грозненского футбола сыграл 4 сезона за вторую и молодежную команды "Ахмата", а в 2018-м году стал вторым бомбардиром молодежного первенства премьер-лиги.

Концовку прошлого сезона Идрис провёл в литовской "Паланге" и забил 7 голов в 14-и матчах. Также в активе молодого нападающего 8 матчей в юношеской сборной России.