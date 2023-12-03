Тикнизян: «Зенит» для многих является раздражителем»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о восприятии «Зенита» другими командами.

«Зенит» для многих является раздражителем. Думаю, всем понятно почему так происходит. Я не скажу, что они какие-то наглые. Просто само отношение внутри каждого из нас к «Зениту» немного особенное», — сказал Тикнизян.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидер - «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» находится на 6-й строчке (28 очков).