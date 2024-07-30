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Тикнизян: «Лидером «Локомотива» был Глушенков, но мы не должны зависеть от одной фамилии»

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, кто в нынешнем сезоне готов стать лидером клуба.

«На разных этапах, разные футболисты себя проявляли по-разному. В прошлом сезоне был Макс Глушенков, в какой-то период Илюха Лантратов. Я не могу сказать, что в «Локомотиве» есть один явный лидер. Все зависит от ситуации и формы футболистов. Мы не должны зависеть от одной фамилии, должны зависеть от друг друга. Потому что мы команда и одно целое.

Мы должны быть одним целым. Отсутствие ярких личностей надо компенсировать командными действиями и работой на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Железнодорожники после двух стартовых туров набрали 3 очка (1 победа и 1 поражение). В следующем матче «Локомотив» сыграет на выезде против «Ахмата», 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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