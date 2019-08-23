Дочь Константина Сарсании Надежда вернулась из Латинской Америки и собирается пойти по стопам отца.

— Собираетесь войти в агентский бизнес. Правильно я понял?

— Да.

— Шандор многим говорил — «мы в одной команде». Чувствуете, что это всерьез?

— Да. Он мне реально помогает. Очень ему благодарна. Это мой футбольный папа. Направляет меня, дает советы, делится опытом. Обаяние у него космическое. Для меня большая честь учиться у такого человека! Рассказывал, как 15 лет отработал в Саудовской Аравии, вспоминал папу... До этой встречи я не подозревала о многих деталях профессии. Не было четкого понимания, куда бросаться, за что хвататься.

— Так за что хвататься?

— Уже схватилась! Венесуэла — это кладезь, роскошный рынок. Там молодежь живет футболом. При этом критическая ситуация в экономике. Таланты можно вывозить за бесценок. Шандор размышлял недолго: «Надо ехать!»

— Сколько у вас сейчас футболистов?

— Серьезно сконцентрирована на троих. При этом помогаю еще нескольким, укоторых другие агенты. В Аргентине мне помогает женщина-агент, Тамара Альвес. Очень с ней сошлись, с первого слова! Ей тоже поначалу говорили: «Куда ты лезешь...» (Юрий Голышак)

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