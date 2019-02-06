11:56 | Футбол — РПЛ

Начался суд над Кокориным и Мамаевым

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Сегодня в московском Тверском районном суде будет рассмотрено ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Они обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

Заседание началось. В зал суда приглашают родителей и супругов. Первой заходит Дарья Валитова, девушка Александра Кокорина. Обвиняемые за стеклом. Протасовицкий и Мамаев в первых рядах.

 

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!

 
 
 
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