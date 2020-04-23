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«Началось с Диканя и Парехи, а потом дралась вся команда — русские против легионеров». Бывший врач «Спартака» вспомнил конфликт в раздевалке

22:18
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Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о дикой потасовке между иностранцами и россиянами.

— У Парехи нашлись какие-то претензии к Диканю. Начал на повышенных тонах высказывать прямо на поле, по дороге в раздевалку, — сказал Вартапетов. — А уж там слово за слово, я и глазом моргнуть не успел — дралась вся команда! Русские на легионеров!

— Надо думать, не Дикань ему врезал. Милейший человек.

— Это точно. Кто-то другой. Дикань мог бы — но в роли агрессора его совсем не представляю. (Юрий Голышак)

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