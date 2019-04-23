На суде зачитали характеристику на Кокорина от "Зенита"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненеского суда зачитал характеристику на форварда из петербургского клуба.

Приводится детская карьера Кокорина от Валуек, до сборной России. Матчи за сборную России приводятся в подробностях, с описанием голов и заработанных пенальти.

"За время работы в "Зените" проявил себя как квалифицированный спортсмен, – говорится в характеристике. – Он – командный игрок, готовы поддержать товарищей. Перенес тяжелый процесс реабилитации после полученной травмы. Он активно участвует в мероприятиях клуба. Дружелюбный, хорошо общается с людьми, поддерживает болельщиков. В 2016 году он участвовал в развитии детско-юношеского футбола, являясь организатором детского турнира в Азове. Он понес все финансовые расходы на организацию турнира. Кокорин участвует в благотворительной деятельности. В частности, вложил личные средства для поиска донора для трансплантации костного мозга".

Далее говорится о каждом положительном поступке Кокорина, когда он встречался с детьми-инвалидами, детьми-сиротами, помогает с операциями.

– Хотел бы обратить внимание суда. Он не просто спонсирует детей и других нуждающихся, он тратит личное время. То есть делает это от души. Он тратит личное время, которое для него очень дорого, – добавил Ромашов. (Александр Рогулев)

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