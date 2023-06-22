На конференции РФС выступят представители ФИФА и УЕФА

На конференции РФС выступят представители ФИФА и УЕФА. Исполком состоится сегодня, 22 июня.

На заседании будут обсуждаться следующие операционные вопросы:

1) об утверждении итогов всероссийских соревнований по футболу сезона-2022/23;

2) об утверждении регламентирующих документов всероссийских соревнований по футболу сезона-2023/24 (РПЛ, Кубок России, ФНЛ, ЮФЛ, МФЛ);

3) об утверждении отчета по итогам лицензирования футбольных клубов РПЛ, первой лиги и ЖФК на спортивный сезон 2023/24.