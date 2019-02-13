15:21 | Футбол — РПЛ

На четвертом сборе "Спартак" сыграет с "Оренбургом" и "Шерифом"

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На четвертом сборе у "Спартака" запланировано два контрольных матча, сообщает официальный сайт красно-белых. 19 февраля соперником московского клуба станет "Оренбург", а 23 февраля подопечные Олега Кононова встретятся с "Шерифом".

В субботу, 16 февраля "Спартак" отправится в Белек, где продолжит готовиться к возобновлению сезона с 16 по 23 февраля. 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-02-13-na_chetvertom_sbore_sygrayem_s_orenburgom_i_sherifom/

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