На четвертом сборе "Спартак" сыграет с "Оренбургом" и "Шерифом"

На четвертом сборе у "Спартака" запланировано два контрольных матча, сообщает официальный сайт красно-белых. 19 февраля соперником московского клуба станет "Оренбург", а 23 февраля подопечные Олега Кононова встретятся с "Шерифом".

В субботу, 16 февраля "Спартак" отправится в Белек, где продолжит готовиться к возобновлению сезона с 16 по 23 февраля.

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