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На билетах и абонементах клубы РПЛ заработали более 3 миллиардов рублей

16:32
Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов.
Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов.

Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в сезоне-2018/19 составила 3,28 миллиарда рублей. Эти данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола в сезоне-2018/19, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.

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