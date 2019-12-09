На билетах и абонементах клубы РПЛ заработали более 3 миллиардов рублей
16:32
Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в сезоне-2018/19 составила 3,28 миллиарда рублей. Эти данные приводятся в комплексном исследовании экономики российского футбола в сезоне-2018/19, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.
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