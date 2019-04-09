"Мы так еще полгода просидим". Мамаев недоволен медлительностью процесса

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании Пресненского районного суда выразил недовольство работой прокурора Светланы Тарасовой.

– Сейчас прокурор просто слушает полтора-два часа, а потом перечитывает еще час, – сказал Мамаев. – Смысл какой одно и то же делать при каждом свидетеле? Она получается не затягивает процесс? Уже полгода так сидим. И еще полгода просидим, если так все продолжится. Если у нее есть что-то конкретное, пусть она укажет на какие-то моменты. Пускать укажет на то, что сделали не так. Или, может, ей нравится читать, я не знаю.

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин проходят по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Обоим грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство и нанесение побоев.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!