"Мы победили в Самаре, сделав маленький подарок вам и себе". Семин записал видеопоздравление в честь дня железнодорожника

"Локомотив" в своем официальном Instagram опубликовал видеопоздравление к дню железнодорожника от главного тренера команды Юрия Семина.

- Дорогие железнодорожники, я вас поздравляю с замечательным праздником! - сказал Семин. Вы трудитесь во на благо России во всех уголках нашей великой страны. Мы победили в Самаре и сделали для вас и для себя маленький подарок.

В матче 4-го тура "Локомотив" на выезде обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1, а в следующем туре сыграет дома с "Уралом".

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