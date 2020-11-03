«Мы не восприняли извинения Широкова всерьез». Адвокат избитого судьи о словах экс-капитана сборной на очной ставке

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался «СЭ» о поведении Романа Широкова на интервью и во время очной ставки.

— По последнему интервью Широкова вам не показалось, что он ведет себя надменно, говорит обо всем, посмеиваясь?

— Это его постоянная манера поведения. Он ведет себя естественно для него. Именно за эту манеру его и не любят болельщики.

— А на очных ставках он себя так же ведет? Или там он более спокоен?

— На очной ставке присутствовал мой коллега Артур Рамазанов, я был в отъезде. Широков старался вести себя тихо. Произнес дежурные извинения, которые нами всерьез не были восприняты. Он произнес их как ритуальное действие. И после этого он надеется получить штраф и закончить эту историю. Думаю, что вряд ли это получится. (Севастиан Терлецкий)