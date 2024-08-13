Ньямси считает, что Баринов имеет шансы заиграть в Европе

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос, соответствует ли его одноклубник Дмитрий Баринов европейскому уровню футбола.

«Дима — игрок высокого класса. Способен ли он заиграть в Европе? Каждый футболист способен заиграть где угодно. Самое главное — суметь адаптироваться», — цитирует Ньямси Legalbet.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». На его счету 220 матчей за основную команду железнодорожников, в которых он забил 10 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.