Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах для главных тренеров ряда клубов по итогам 27-го тура чемпионата России. Оштрафованы старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, главный тренер "Локомотива" Юрий Семин и его коллега из "Рубина" Курбан Бердыев.

– Мусаев, Семин и Бердыев оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за нарушение границ технической зоны в матчах своих команд, – цитирует РИА Новости Григорьянца. – Штраф идет лично тренерам, а не клубам.

"Краснодар" 5 мая в гостях сыграл вничью с "Ростовом" (1:1), "Локомотив" 4 мая уступил на выезде тульскому "Арсеналу" (0:2), "Рубин" 3 мая дома одолел "Оренбург" (2:0).