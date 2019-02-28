Мусаев - о поражении от "Ростова": "В поражении мы виноваты сами. Проблемы создали себе еще в первом матче в декабре"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью пресс-службе клуба заявил, что команда сама виновата в поражении в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России от "Ростова". Он также добавил, что ему нужно было провести более серьезную ротацию состава.

-– Показалось, что игрокам "Краснодара" после двух энергозатратных и наряженных игр с "Байером" в кубковом матче с "Ростовом" не хватило не только физических сил, но и эмоций. Согласны с этим?

– Промежуток для восстановления очень короткий, но я был уверен, что и из этой ситуации мы сможем найти выход... В поражении, считаю, мы виноваты сами. Проблемы создали себе еще в первом матче в декабре, когда не смогли развить тот успех, которого добились в первые полчаса игры, а затем и вовсе упустили преимущество в счете. Понимали, что в ответной игре много моментов у нас не будет.

В матчах с "Ростовом", тем более на его поле, их много не бывает в принципе. Поэтому необходимо было реализовывать то, что создаем. Увы, мы этого сделать не смогли. Сейчас я понимаю, что, наверное, нужно было провести более серьезную ротацию состава. Но всегда легко рассуждать, когда матч уже закончился.

– В текущем сезоне "Краснодар" сыграл уже восемь матчей в Лиге Европы УЕФА. Отличаются ли, по вашему мнению, баталии в этом континентальном турнире от игр на внутренней арене; и если да, то в чем проявляются эти отличия?

– Мы встречались с четырьмя командами, и все они играют в атакующий футбол, у каждой из них есть свой стиль. Все без исключения игры проходили в высоком темпе, на встречных курсах, практически без пауз, ни один из наших оппонентов не пытался затягивать время, даже если вел в счете или результат на табло его устраивал. С такими командами, которые и сами играют, и тебе дают, всегда очень интересно соперничать.

Именно за счет таких матчей мы имеем возможность развивать себя, причем как в атакующих, так и в оборонительных действиях. И, считаю, нашему российскому футболу нужно двигаться именно в этом направлении.

– В большинстве матчей весенней части РПЛ "Краснодару" придется сталкиваться с соперниками, которые будут действовать не как "Байер" или "Севилья", а как "Ростов", то есть уходить в глубокую оборону и искать шансы в контратаке. Готова ли команда к вскрытию этих защитных "панцирей"?

– К сожалению, таковы реалии нашего футбола: целый ряд команд использует схему с пятью защитниками и очень низкий блок в обороне. Их тактика строится на том, чтобы максимально разбить матч на эпизоды, чтобы было как можно больше пауз, и эти паузы были протяженными. В таких условиях невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры.

Если у команды, которая владеет преимуществом, достаточно долго не получается забить, естественно, что во втором ее футболисты начинают нервничать и могут допустить простую ошибку, на которую и рассчитывает соперник. А дальше начинается еще большее затягивание времени – мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки подолгу лежат на газоне, просят медицинской помощи. По нашему мнению, это ни что иное, как "антифэйр-плей".

Хочу заявить, что впредь мы не будем возвращать мяч команде соперника, которая явно тянет время, игроки которой зовут докторов после каждого незначительного фола или стыка. Судья никогда не компенсирует столько времени, сколько "убивается" в таких эпизодах. Повторюсь, это не фэйр-плей, а "антифэйр-плей", и поэтому мы будем продолжать играть в футбол.

А если мы будем замечены в чем-то подобном, то пусть соперник точно так же не отдает мяч нам. Естественно, все вышесказанное не относится к эпизодам, когда футболист действительно получил травму.

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