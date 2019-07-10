Мурад Мусаев: "Краснодару" предстоит сложный сезон"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после вручения бронзовых медалей обратился к болельщикам, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я рад вас видеть на стадионе в очередной раз, – заявил Мусаев. – Прошлый сезон был достаточно успешным, и это все благодаря вашей поддержке. Новый сезон будет для нас очень сложным, в команде произошло много изменений, но есть уверенность, что вместе с вами мы сможем добиться много новых побед. Даже когда мы в прошлом сезоне не могли в некоторых матчах победить, как в матче с "Зенитом" или с "Валенсией", вы поддерживали нас. (Екатерина Потапова)