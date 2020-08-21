«Может, я и не стал бы футболистом». Хавбек «Зенита» Мостовой назвал серьезную проблему в детских школах

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой считает большой проблемой, когда в российских футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологические данные детей.

— Из школы ЦСКА вам пришлось уйти из-за антропометрических показателей?

— Да, это был такой возраст, 13-14 лет, когда кто-то раньше начинает расти, кто-то позже, — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита». — Я оказался среди вторых. И так всегда был небольшого роста, а там вообще была огромная пропасть между мной и сверстниками. Когда рядом ставили, казалось, у нас несколько лет разницы. На поле это тоже было заметно — вроде всегда скорость была моим огоньком, а тут я медленнее всех бежал. Видимо, в ЦСКА в тот момент акцент был больше сделан на физику, и я не проходил по этим показателям. Тогда я точно так же пришел на просмотр в «Локомотив», и меня взяли. Там не смотрели на физические данные, хотели мышление, технику.

— Как вы думаете, это серьезная проблема для российского футбола — то, что во многих футбольных школах обращают внимание прежде всего на физиологическое состояние детей?

— Конечно, большая проблема. То, что во мне не увидел ЦСКА, увидел «Локомотив». Если бы этого не произошло, может, я и не стал бы футболистом. Если не ошибаюсь, директор академии долгое время провел на стажировках в Испании — возможно, это и помогло. Там на это особенно не смотрят.

В текущем сезоне 22-летний Мостовой провел 3 матча за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне хавбек играл на правах аренды в «Сочи».