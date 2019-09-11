Может ли ЦСКА претендовать на чемпионство? Ответ Бабаева

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев считает, что армейский клуб может побороться за чемпионский титул в этом сезоне. После 8 туров ЦСКА занимает четвертое место, на 1 очко отставая от тройки лидеров.

— У вас есть понимание, что количественный состав нынешнего ЦСКА не способен претендовать на чемпионство?

— Я бы так не сказал. Даже если мы сейчас начнем сравнивать по позициям...

— Но речь именно о числе игроков. Вот выпадает Сигурдссон на дерби со «Спартаком» — и впереди вынужденно оказывается Бийол.

— Это был беспрецедентный период, когда мы буквально после каждого матча теряли по одному, а то и по два футболиста — надеюсь, он закончится. В такой ситуации даже «Реал» не был бы основным претендентом на титул. Против лома нет приема, если у тебя после каждого тура выбывает по человеку...

Да, возможно, у нас нет двух исполнителей высокого уровня на каждую позицию, но в целом если посчитать — в обойме 21-22 игрока. Да, есть те, кого крайне трудно заменить — например, Акинфеев, Мариу Фернандес, Влашич, Чалов. Но в каждой команде такие присутствуют. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь