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Сегодня, 17:01

Мостовой заявил, что не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

«А кто их считает легендами? Интересно, откуда это появилось. Вальбуэна — действительно сильный футболист, но как его можно к легендам отнести, если он там всего год был? У нас уже все перемешалось. Легендами называют людей, которые год пробыли и два гола забили. С этим словом надо быть поосторожнее. Это почетное звание. Человек 5-7 лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин отыграл столько? Конечно, он имеет право на это. Как футболиста Уилкшира не помню. Кокорин прав. Но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Ранее Кокорин заявил, что забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Вальбуэна и Уилкшира, которые не показали таких результатов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081777-mostovoj-ne-stal-by-stavit-kokorina-v-rang-legend-s-etim-slovom-nado-byt-poostorozhnee.html
Александр Кокорин
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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