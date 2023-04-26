Гендиректор ЦСКА рассказал о переговорах по новому контракту с Дивеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ходе переговоров о новом контракте с защитником Игорем Дивеевым.

— Есть ли новости по контракту Дивеева?

— Продолжаем переговорный процесс. Вчера встречались. Процесс непростой, но думаю, что договоримся.

В текущем сезоне Дивеев провел 14 матчей за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.