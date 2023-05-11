Мостовой: «Не вижу никаких привилегий у «Зенита», все зависит от футболистов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного наличия админресурса у «Зенита».

«Есть ли админресурс у «Зенита»? Думаю, нет. У «Зенита» не вижу никаких привилегий. В начале чемпионата все говорят, что питерский клуб будет чемпионом. Не вижу, что этой команде помогают на протяжении всего чемпионата. Судьи ошибаются в разные стороны. Видно, что состав «Зенита» превосходит все команды РПЛ. Интригу создают не остальные клубы чемпионата, а сам «Зенит». Если у петербуржцев все игроки останутся, они и в следующем сезоне станут чемпионами. Все зависит от футболистов «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.