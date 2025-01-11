Мостовой: «Абаскаль — бессовестный человек! Кошмар! Главное, чтобы он нигде не появился»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в РПЛ.

«Как туриста еще можем увидеть его. Он же имел совесть приехать и пойти на футбол. Что на него внимание обращать? Пусть его еще как тренера пригласят — не знаю, что сделаю в таком случае. Уже ничему не удивляюсь. Он просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами... Видел я таких в футболе, которые 2 гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем — но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавлял московскую команду с 2022 года до апреля 2024 года. На посту главного тренера «Спартака» его сменил Деян Станкович.