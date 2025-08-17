«Динамо» — ЦСКА: Кисляк довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий мяч в матче против «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 3:0.

На 43-й минуте забил Матвей Кисляк.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.