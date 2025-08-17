Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 18:47

«Динамо» — ЦСКА: Кисляк довел счет до разгромного

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА забил третий мяч в матче против «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 3:0.

На 43-й минуте забил Матвей Кисляк.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество армейцев. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Russpiel

    Прогибается Левников под тренера сборной: в первом тайме карточки Касерасу не давал, теперь нарушения на пенальти видеть не хочет. А ЦСКА в предыдущих играх два пенальти подобных в свои получил.

    17.08.2025

  • Archon

    А тем временем..Валеру "имеют" во все дыхательные и пихательные)))

    17.08.2025

  • Archon

    В то,что динамики сравняют = мало верится..))

    17.08.2025

  • garikdubkoff

    Супер вратарь Лещук . Три удара в створ - три гола .

    17.08.2025

  • oleg ves

    Валерим!!!

    17.08.2025

  • Valekka

    Интересно,что проще : донести до алкоголика,что водка-зло,или до Заздравина то,что 3-0 это не разгром?!Думается,первый вариант перспективней!!

    17.08.2025

  • Олег Кн.

    Валера, Верим!!!

    17.08.2025

  • Archon

    И "Валера-верим" - опять не канает)))

    17.08.2025

  • Игрок

    Если после этого Карпина не выгонят или он сам не подаст в отставку, то в руководстве Динамо сидят Д-----БЫ.

    17.08.2025

  • Sandy45

    Карпин- настоящий спартаковец- от Динамо камня на камне не оставляет:joy:

    17.08.2025

  • Archon

    Что-то не получается, не выпиливается у Валеры.. ))) Кони его растоптали)))

    17.08.2025

  • Vitamin007

    Спасибо руководству за минус сезон! Недоделки!

    17.08.2025

  • Vitamin007

    Какое ничтожество, сборную он тренерует... Не устали пилить, а, совмещающий? Позорище!!!

    17.08.2025

  • chimega

    Переход Карпина развалил сразу две команды! Рекорд! )))

    17.08.2025

  • Товарищ Колбасный

    В старые времена при таких ситуациях стрелялись.Ну или хотя бы подавали в отставку.))

    17.08.2025

  • arnold

    Так а зачем было уходить из Ростова, там вроде неплохо получалось,дайте Личке продолжать , чего Карпин достиг за эти годы , со сборной ещё когда играли хорватам проиграли,дальше 50-0, со сборными второй сотни рейтинга,очень выгодно быть таким тренером сборной и в клубе вообще труба......

    17.08.2025

  • chimega

    Боже, спаси Динамо от специалиста! )

    17.08.2025

  • Vitamin007

    карпин, ондон, из Динамо ВОН!

    17.08.2025

  • Valekka

    Если игра ЦСКА,это философия Челестини,то пусть останется он лет на 5! Впервые за последние годы игроки выходят на поле не ради добычи очков,а играть!

    17.08.2025

  • Вик1977

    Распустите уже эту бесполезную команду, хватит кормить бездельников!

    17.08.2025

  • Иван Л.

    и Степашина

    17.08.2025

  • Vitamin007

    карпин- Убирайся!

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    А Личка этих играков почти сделал чемпионами.....

    17.08.2025

  • Динамов

    Факт. Единствнная команда уровня ЛЧ в России.

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Кисляк молодчик, что замкнул отличную передачу Мойзеса, который так вырезал мяч, что динамовские защитники с кипером остались не у дел и были только зрителями!

    17.08.2025

  • Динамов

    Динамо лучше играть без Костина, без Гафина, без Пивоварова, без Изотова, без Карпина - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!:face_with_symbols_over_mouth:

    17.08.2025

  • Dron65

    Нормально, верим, хоть футбол интересный

    17.08.2025

  • ЦСКА идет к золоту

    17.08.2025

  • AnTaras

    Это вам не Личка, это тренер сборной:grinning:

    17.08.2025

  • baduga-0401

    Динамо надо вводить своих воспитанников, а не рассчитывать на тех кому "за...".

    17.08.2025

  • Динамов

    ЦСКА единственный клуб РПЛ, которым руководит Настоящий Главный Тренер по футболу, а не ПОДДЕЛКИ (как Карпин, как Семак и как все прочие подобные, набранные в РПЛ по принципу кумовства). Потому я могу только пожелать ЦСКА забить уbLюдской ВТБшной подделке под Динамо ещё столько же голов во втором тайме!

    17.08.2025

  • zel_co

    Дайте Мостовому поработать, хуже не будет

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Мне кажется, что Динаме лучше играть без тренера....вообще....:rofl::rofl::rofl:

    17.08.2025

  • Иван Л.

    Надеюсь Ростов его обратно не возьмёт

    17.08.2025

  • Михаил Т

    Капрен на ЦСКА поставил ?

    17.08.2025

    • Мостовой не считает, что «Спартаку» нужно увольнять Станковича: «Это футбольный человек!»

    Мостовой — о хейте Соболева болельщиками «Спартака»: «Они имеют право возмущаться»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости