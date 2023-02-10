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Мостовой назвал «Нижний Новгород» хорошим вариантом для Глушакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Для «Нижнего» переход Глушакова — это здорово. Однозначно. Опытный футболист, тем более, в хорошей форме в «Химках» был, где не все было нормально. Денис сейчас думает не о том, чтобы попасть в топ-клуб, а как бы заиграть и продлить свою футбольную карьеру. «Нижний» — хороший вариант, там как раз нужны такие опытные игроки», — приводит слова Мостового Sport24.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-mostovoy-pari-nn-khoroshiy-variant-dlya-glushakova-tam-kak-raz-nuzhny-takiye-opytnyye-igroki
Александр Мостовой
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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