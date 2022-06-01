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Сегодня, 12:40

Московское «Торпедо» проведет летние сборы в Бронницах

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» рассказал, где пройдут летние сборы команды.

«10 июня команда встречается в Москве. А 15-го числа отправляемся в Бронницы, где проведем два летних сбора», — сказал Ляпин «СЭ».

«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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Краснодар

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