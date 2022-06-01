Московское «Торпедо» проведет летние сборы в Бронницах

Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» рассказал, где пройдут летние сборы команды.

«10 июня команда встречается в Москве. А 15-го числа отправляемся в Бронницы, где проведем два летних сбора», — сказал Ляпин «СЭ».

«Торпедо» по итогам сезона стало победителем Олимп ФНЛ и напрямую вышло в Тинькофф РПЛ.