Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:34

«Факел» заключил контракт с Георгием Гонгадзе

Читать «СЭ» в

«Факел» заключил контракт с нападающим «СКА-Хабаровска» Георгием Гонгадзе, информирует пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/22 Гонгадзе провел пять матчей за московское «Торпедо». В августе нападающий перешел в «СКА-Хабаровск», где провел 31 матч и забил 10 голов.

В прошедшем сезоне «Факел» занял второе место в ФНЛ. Воронежский клуб вышел напрямую в Тинькофф РПЛ.

«СКА-Хабаровск» проиграл «Химкам» в стыковых матчах (1:0, 0:3) и не смог выйти в РПЛ.

РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Факел (Воронеж)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
Наумов назвал «Лужники» идеальным стадионом для проведения Суперкубка России-2022
Московское «Торпедо» проведет летние сборы в Бронницах
Губерниев — о Кержакове: «Это потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры нам нужны»
Романцев поддержал Слуцкого после вылета «Рубина» в ФНЛ
Радченко назвал странным решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о Кержакове: «Это потеря для «Нижнего Новгорода». Такие тренеры нам нужны»

Московское «Торпедо» проведет летние сборы в Бронницах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости