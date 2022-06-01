«Факел» заключил контракт с Георгием Гонгадзе

«Факел» заключил контракт с нападающим «СКА-Хабаровска» Георгием Гонгадзе, информирует пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/22 Гонгадзе провел пять матчей за московское «Торпедо». В августе нападающий перешел в «СКА-Хабаровск», где провел 31 матч и забил 10 голов.

В прошедшем сезоне «Факел» занял второе место в ФНЛ. Воронежский клуб вышел напрямую в Тинькофф РПЛ.

«СКА-Хабаровск» проиграл «Химкам» в стыковых матчах (1:0, 0:3) и не смог выйти в РПЛ.