Московский омбудсмен посетит Кокорина в СИЗО в пятницу

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что планирует в пятницу навестить в СИЗО нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Ранее стало известно, что ФСИН ждет документы из Мосгорсуда о вступлении в силу приговора, после чего футболист будет этапирован в колонию одного из регионов недалеко от Москвы.

- Я собираюсь поехать к Кокорину в пятницу. Ребята сами изъявили желание отбывать срок в колонии, поэтому в ближайшее время их отправят туда, - цитирует "РИА Новости" Потяеву.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.