Молодежную команду «Динамо», вероятно, возглавит Александр Кульчий

По данным «СЭ», основным кандидатом на пост главного тренера молодежной команды «Динамо» является Александр Кульчий. Воспитанник гомельской школы футбола и рекордсмен сборной Белоруссии по количеству матчей (102) играл за бело-голубых в 1997-1999 годах, стал обладателем бронзовой медали. У 46-летнего специалиста есть опыт и тренерской работы в московском клубе — он помогал Сергею Чикишеву в «Динамо-2» в сезоне 2016/17, когда команда выступала в ПФЛ.

По ходу нынешнего года Кульчий принял «Гомель», однако спасти клуб от вылета в первую лигу не сумел. Тренерский пост в молодежной команде «Динамо» свободен после перехода Кирилла Новикова в основу. Дубль бело-голубых занимает первое место с семиочковым отрывом от идущего на втором месте ЦСКА. (Константин Алексеев)