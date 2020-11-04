Молодежка «Спартака» выиграла у «Динамо», за первые 10 минут красно-белые забили 2 пенальти
16:18
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 9-го тура первенства молодежных команд — 4:2. Дубль оформил Илья Голятов. Оба мяча форвард оформил с пенальти на второй и десятой минуте.
Первенство России
Молодежные команды
9-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (2:1)
Голы: Голятов, 2 — с пенальти (1:0). Голятов, 10 — с пенальти (2:0). Япрынцев, 26 (2:1). Мельников, 69 (3:1). Зазвонкин, 90 (3:2). Кутателадзе, 90+3 (4:2).
Удаление: Япрынцев (Д), 37.
Судья: Бутан (Красноярск).
4 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».