Молодежка «Локомотива» обыграла «Уфу», «Чертаново» и «Ростов» сыграли вничью

«Локомотив» победил «Уфу» в первенстве молодежных команд — 3:1. Железнодорожники сравнялись с лидером таблицы «Уралом» по очкам. В другой встрече «Чертаново» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

Молодежные команды

4-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Турищев, 15 (0:1). Мохбалиев, 19 (1:1). Бабкин, 50 (1:2). Турищев, 62 (1:3).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

29 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Чертаново» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Савельев, 81 — с пенальти (1:0). Калистратов, 89 (1:1).

Судья: Крюков (Саранск).

29 сентября. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».