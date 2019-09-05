Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не стал подробно комментировать «СЭ» интервью бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова.

— Он что-то про меня сказал? Мне не интересно, что он там говорит. Комментировать не буду, — сказал Кафельников.

Ранее Глушаков в интервью «Чемпионат.com» заявил, Кафельников «старается делать хайп на чем угодно», обходит его стороной и прячется. Также нынешний полузащитник «Ахмата» высказался о семье теннисиста.

— Ну ты куда прешь вообще? Посмотри, что у тебя в семье творится? Жены нет. Дочка на весь YouTube рассказывает о депрессии и наркомании с детства. Разберись с собой, а не матерись на других людей в твиттере, не лезь! — отметил Глушаков.

С лета 2019-го года Глушаков выступает за «Ахмат».

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